Акция "Бессмертный полк - онлайн" завершена

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк", которая в этом году впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, закончилась, ее трансляцию посмотрели около 25 млн человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе движения "Бессмертный полк России".

"Шествие "Бессмертного полка - онлайн" завершено. Оно длилось 20 дней, за это время его трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира", - говорится в сообщении.

Трансляция акции почти три недели шла на сайтах "Бессмертного полка России", международного "Бессмертного полка", в онлайн-кинотеатре "Okko", в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях, отметили организаторы.

"В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-шествие "Бессмертного полка". Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 млн раз. Пользователи сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" загрузили более 2 млн анкет с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. Среди участников акции было много молодежи - почти треть посетителей приложения "ВКонтакте" младше 21 года", - отметили в пресс-службе Mail.ru Group, партнера акции.

По словам сопредседателя центрального штаба движения "Бессмертный полк России", народного артиста СССР Василия Ланового, главный смысл акции - в человеческом единении. "То, как люди откликнулись на нашу акцию "Бессмертный полк - онлайн", еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы", - подчеркнул он.

Помощь волонтеров

Все заявки, а их было подано порядка 3 млн, проходили обязательную предварительную модерацию участниками общественного движения "Волонтеры Победы", при увеличении потока заявок им помогали активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений "Поисковое движение России", "Клубы исторической реконструкции России" и другие неравнодушные историки - всего было задействовано около 4 тыс. человек.

"Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. "Волонтеры Победы" беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается - в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма", - рассказала председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Более 190 тыс. анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. "Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю "Бессмертного полка - онлайн", - подчеркнули в пресс-службе.

Участники "Бессмертного полка - онлайн" получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

Данные участников акции, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе "Банк Памяти". В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах, уточнили в пресс-службе движения.