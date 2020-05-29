Мэр японского Китакюсю заявил о начале второй волны заражения коронавирусом в городе

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Мэр японского города Китакюсю на юге страны заявил о начале второй волны заражений новым коронавирусом. На протяжении 23 дней до 22 мая там не фиксировалось ни одного случая инфицирования, однако за последние шесть дней было выявлено сразу 43 случая.

"Если вкратце описать текущую ситуацию, то мы считаем, что наступила вторая волна заражений", - привел в пятницу телеканал NHK слова мэра города Кэндзи Такахаси.

В этой связи, по данным канала, руководство Китакюсю приняло решение приостановить до 18 июня деятельность 162 городских учреждений, включая музеи и галереи, а также ограничить работу городских младших и старших школ первой половиной дня.

При этом власти города, где проживает около 940 тыс. человек, не обладают информацией о путях инфицирования 21 зараженного. Отмечается, что администрация города планирует в скором времени провести ПЦР-тестирование на коронавирус всех, кто мог контактировать с инфицированными, для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

21 мая японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура заявил о неизбежности возникновения второй волны в стране.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,4 тыс., умерли почти 900 человек. Свыше 14,5 тыс. человек выздоровели.