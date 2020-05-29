Гарри Поттер и дядя Федор стали наиболее популярными героями детской литературы у россиян

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центральный персонаж саги Джоан Роулинг о мире волшебников Гарри Поттер стал самым популярным героем детской литературы среди российских пользователей MyBook, в пятерку лидеров также вошли дядя Федор, Карлсон и домовенок Кузя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе книжного сервиса со ссылкой на исследование.

"В преддверии Международного дня защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня, MyBook изучил самые популярные у российских читателей и слушателей детские книги за последний год и создал рейтинг главных героев этих произведений. В общем зачете среди электронных и аудиокниг лидирует Гарри Поттер, главной герой волшебной саги Джоан Роулинг. На втором месте - 6-летний самостоятельный мальчик дядя Федор из культовой книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, на третьем - красивый и в меру упитанный Карлсон, чьи приключения описаны в сказке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен", - рассказали в сервисе.

Кроме того, в общую пятерку лидеров вошли главная героиня книги "Мисс Черити" английской писательницы Мари-Од Мюрай, на создание которой ее вдохновила биография детской писательницы Беатрис Поттер, и персонаж из сказки Татьяны Александровой - домовенок Кузя.

Согласно исследованию, проведенному специалистами MyBook, топ, включающий только электронные книги, также возглавил Гарри Поттер. Второе место заняла мисс Черити, на третьем оказалась героиня фантастической серии Дмитрия Емца Таня Гроттер.

Среди детских персонажей книг, которые пользователи предпочитают слушать, первое место занял дядя Федор, второе - Карлсон, третье - домовенок Кузя. В десятку лидеров вошли Ежик в тумане из сказки Сергея Козлова, Царевна-лягушка, Мойдодыр, Незнайка и другие.

Как уточнили в сервисе, с начала 2020 года пользователи стали в 11 раз чаще слушать детские книги по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего для исследования о героях детских книг проанализировали более 800 тысяч профилей.