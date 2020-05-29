Психологи не выявили роста обращений о домашнем насилии на Детский телефон доверия

"Мы не увидели за первый и второй кварталы 2020 года прироста количества обращений из-за домашнего насилия. Более того, мы не заметили возросшего числа обращений с <...> тревогой, паникой, истерикой из-за риска заболеть и умереть. Все эти обращения составляют менее 5%", - рассказала Шевченко.

Руководитель Детского телефона доверия также отметила, что количество конфликтов и споров в семьях увеличилось, при этом из-за того, что семья физически проводит больше времени вместе, качество общения изменилось, и "было очень много мотивированных зрелых звонков, что всем сейчас тяжело, но мы работаем над отношениями".

По словам Шевченко, главная проблема родителей - это проблема дистанционного обучения. "Было большое количество звонков от родителей, говорили, что не выдерживают, у них срывается их работа", - заявила она.

В то же время учебная успеваемость дистанционном обучении возросла, отметила психолог. "У многих детей повысилась успеваемость, это отмечают и учителя, которые нам звонили, и сами родители. Более 90% обращений у нас остаются по личным темам- это отношения с родителями, проблемы в общении со сверстниками, конфликты в интернет среде", - рассказала Шевченко. Она также добавила, что были и вопросы о коммуникации в семье: как наладить быт в течение дня для того, чтобы и заниматься ребенком, и общаться, как удержать ребенка в самоизоляции, как поговорить с ним об этом, как объяснить маленькому ребенку, почему он не может пойти гулять.

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 создан для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям в трудных жизненных ситуациях. С 2010 года он принял уже более 10 млн звонков.