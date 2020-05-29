В ЦИК рассказали о разработке рекомендаций по организации голосования по Конституции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции предназначены на случай принятия дополнительных мер по защите здоровья граждан. Об этом ТАСС в пятницу сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Этот документ на случай, когда еще сохраняются какие-то требования и ограничения, связанные с охраной здоровья граждан. Если Роспотребнадзор говорит, что в определенный период еще необходимо соблюдать соответствующие меры, это вытекает сейчас из действующего законодательства: из указа президента, у регионов есть полномочия у губернаторов... Все это в комплексе показывает - если обстановка сохраняется, то, естественно, эти рекомендации должны использоваться", - сказала Гришина.

По ее словам, ЦИК отрабатывал рекомендации с Роспотребнадзором "достаточно давно, буквально с самого начала, когда появилась опасность распространения коронавируса".

"Как только стало понятно, что существует вопрос, связанный с обеспечением здоровья населения при организации голосования, то, естественно, мы начали прорабатывать с Роспотребнадзором, какие могут быть с их стороны рекомендации. Вот буквально недавно Роспотребнадзор действительно рекомендации эти утвердил, это их официальный документ", - отметила секретарь ЦИК.

Она добавила, что теперь ЦИК может оперировать этими рекомендациями при подготовке к общероссийскому голосованию. "Рекомендации нужны, чтобы мы, прописывая порядок организации голосования, все это учитывали и заботились об интересах участников голосования, членов избиркомов, наблюдателей, не давали бы хоть малейший повод для претензий в том, что участие в голосовании может поставить под вопрос охрану здоровья граждан. Поэтому сейчас на основе и с учетом этих рекомендаций ведется подготовка измененного и уточненного документа - порядка проведения общероссийского голосования", - заключила Гришина.

О рекомендациях

Ранее на сайте управления Роспотребнадзора по Республике Чувашия были опубликованы рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении общероссийского голосования. Документ был утвержден руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласован с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Согласно документу, Роспотребнадзор рекомендует избиркомам для проведения голосования "оборудовать площадку на открытом воздухе перед входом в здание, где традиционно располагается избирательный участок, или в непосредственной близости от него". Для этого могут быть использованы веранды, навесы или дополнительно устанавливаемые армейские палатки и тенты. Согласно рекомендациям, также на подходе к месту голосования необходимо организовать температурный контроль, а вблизи каждой площадки для голосования оборудовать санитарную комнату для мытья рук.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендуют "для исключения случаев массового скопления людей на избирательных участках во взаимодействии с органами власти провести организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования". В частности, ведомство советует приглашать граждан для голосования в определенный день или время по территориальному признаку.