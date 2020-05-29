В ГИБДД назвали ключевой фактор риска ДТП

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Основным фактором риска дорожно-транспортных происшествий в России стало отвлечение внимания водителей за рулем. Об этом говорится в информационных материалах ГИБДД России, распространенных на пресс-конференции в ТАСС.

"Наряду с динамичным развитием технологий, в том числе в сфере коммуникаций и IT, отвлечение внимания водителей и пешеходов на дороге стало одним из ключевых факторов риска ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Участникам дорожного движения необходимо осознать и перестать недооценивать эту проблему, помнить обо всех опасных факторах, провоцирующих отвлечение внимания, и развивать в себе умение концентрироваться на окружающей реальности, не переключая внимание с дорожной ситуации на что-либо или на кого-либо", - говорится в материалах.

Также там отмечено, что в связи с этой проблемой ГИБДД России организовала социальную кампанию "Внимание на дорогу". "В рамках реализации кампании в летний и осенний периоды текущего года в регионах России пройдут целевые мероприятия с максимально широким охватом участников дорожного движения. На этапе подготовки проведения кампании была детально изучена проблематика и особенности поведения на дороге ключевых целевых аудиторий. По итогам обширных исследований экспертами в области безопасности дорожного движения совместно Госавтоинспекцией МВД России для каждой аудитории был разработан комплекс тематических обучающих мероприятий, с помощью которых информация будет донесена до участников дорожного движения в наиболее доступной форме", - отмечено в материалах.

Более 90% дорожно-транспортных происшествий происходят по причине недооценки ситуации на дороге участниками движения, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

"Больше 90% ДТП происходит прямо или косвенно по причине недооценки водителем, пешеходом, пассажиром дорожных условий и приводит к тяжким последствиям - и ранениям, и гибели участников дорожного движения. Поэтому правильно оценить свои возможности, оценить возможности партнера по дорожному движению - это очень важно", - сказал он.

Понарьин обратил внимание на тот факт, что человек может одновременно контролировать и осуществлять от пяти до девяти действий. При этом, например, водитель одновременно включает сигнал поворота, осуществляет маневрирование и тормозит. К тому же он может отвлекаться на радиоприемник, пассажира в салоне, телефон и таким образом количество набора действий будет превышать девять одновременно совершаемых действий. "В этой связи мы должны прийти к пониманию, что лишнее отвлечение избыточно, оно вредит собственному здоровью и здоровью окружающих, потому нужно сосредоточиваться на дорожном движении", - подчеркнул он.