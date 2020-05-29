Выпускников в Волгоградской области 29 мая поздравляют с последним звонком в режиме онлайн

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Последний звонок в школах Волгоградской области из-за действующего в регионе режима самоизоляции проходит в пятницу в формате онлайн. Выпускников школ в соцсетях и на специальных интернет-платформах поздравляют педагоги, родители, а первоклассники обещают "держать за них кулачки" во время предстоящего единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Старт последнему школьному звонку для учащихся всей области дал в прямом эфире выпускник, призер международных, всероссийских и региональных олимпиад Геннадий Спирин. Он прозвонил в стационарный колокольчик, установленный у стен волгоградского лицея № 5.

"К акции "Последний звонок онлайн" в течение дня смогут присоединиться все выпускники региона, а это свыше 10 тыс. одиннадцатиклассников и более 23 тыс. девятиклассников. Они звонят в колокольчики у себя дома, на балконах, в прямом эфире в социальных сетях, запускают онлайн-трансляции", - сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В комитете образования региона считают, что новый нестандартный формат позволил ученикам и педагогам отойти от привычного сценария с длинными поздравительными речами, заменив их творческими видеороликами. К поздравлениям выпускникам присоединились педагоги.

В пресс-службе обладминистрации напомнили, что ранее губернатор Андрей Бочаров отмечал, что праздник последнего звонка должен состояться с учетом безусловного соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических правил и обеспечения комплексной безопасности, пройти ярко, чтобы запомниться выпускникам, их родителям, педагогам. В Волгоградской области, несмотря на проведение праздника в формате онлайн, действует региональный закон о запрете в этот день продажи в магазинах алкогольной продукции. Этот запрет также действует и 1 июня, в Международный день защиты детей.