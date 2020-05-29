Республика Коми намерена создать систему патриотического воспитания вместе с Минобороны РФ

ТАСС, 29 мая. Власти Республики Коми намерены совместно с Минобороны РФ создать в регионе систему военно-патриотического воспитания молодежи и соответствующую инфраструктуру. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы главы республики.

"В Коми необходимо создать региональную систему военно-патриотического воспитания молодежи с развитой инфраструктурой. Партнером такого проекта могло бы стать Минобороны России. Для начала можно организовать такую площадку в Визинге, взять ее за основу, затем открыть еще пару филиалов. К примеру, на базе отдыха "Крохаль" можно было бы организовать круглогодичную патриотическую школу. Для Минобороны это тоже может быть интересно, ведь ребята до службы в армии будут получать очень хорошую подготовку", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, развитую региональную инфраструктуру для патриотического воспитания молодежи предложил создать в Коми врио главы республики Владимир Уйба. Эту тему он обсудил с общественниками Сысольского района, а также с ректором Ухтинского государственного технического университета Русланом Агинеем.

"Мы познакомились с работой патриотического центра "Звезда" и его руководителем Андреем Кичигиным. Он много лет работает с ребятами, у него глаза горят, когда он о них говорит. Андрей Владимирович показал нам свой парк "Патриот", который они сделали своими силами, и высказал пожелание об организации площадки с военной техникой", - цитирует пресс-службы врио главы республики.