Минпросвещения: сдавать демонстрационный экзамен не будут 4 тыс. выпускников колледжей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сдавать демонстрационный экзамен в этом году не будут 4 тыс. выпускников колледжей, которым за результаты экзамена засчитают участие в чемпионатах профессионального мастерства Worldskills. Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России Мария Софронова на Московском международном салоне образования.

"Четыре тысячи выпускников в системе среднего профессионального образования (СПО) не будут проходить процедуру демонстрационного экзамена, а оцениваться итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена будет по итогам участия в чемпионатах", - отметила она.

По словам Софроновой, в этом и заключается один из принципов, который закладывался при внедрении такой процедуры оценки в аттестационную систему СПО. "Если студент или выпускник по итогам прохождения определенного профессионального модуля сдал промежуточную аттестацию в виде демонстрационного экзамена либо принял участие в чемпионате по стандартам Worldskills, он может воспользоваться возможностью, которая была заложена в эту процедуру - это абсолютная сопоставимость и равные условия для все сдающих - тем самым перезачесть эти результаты", - добавила Софронова.

Она отметила, что по итогам проведения демонстрационного экзамена союзом "Молодые профессионалы" будет проведен мониторинг того, как в стране были проведены такие итоговые аттестации, каким образом они были учтены.

Ранее Минпросвещения России рекомендовало колледжам и техникумам организовать защиту выпускных и дипломных работ студентов дистанционно. Впоследствии ведомство опубликовало проект временного порядка проведения итоговой аттестации в колледжах и техникумах, согласно которому выпускные экзамены и защиты выпускных работ могут быть проведены либо в дистанционном режиме, либо перенесены на период, когда закончатся ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавируса. В документе также указывалось, что участникам соревнований профессионального мастерства WorldSkills и "Абилимпикс" демонстрационные экзамены засчитываются автоматически.