В Башкирии более 500 медицинских работников заразились коронавирусом

УФА, 29 мая. /ТАСС/. Более 500 медицинских работников в Башкирии заразились новым коронавирусом, все они получат страховые выплаты, деньги уже получили 13 из них, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

"По данным Роспотребнадзора, в Башкирии зафиксировано 507 случаев заражения работников отрасли COVID-19. Заболевшие есть во многих больницах, перепрофилированных под госпитали. Сказывается и усталость медиков, которые третий месяц работают в режиме цейтнот. К 27 мая Фонд социального страхования выплатил 13 медицинским работникам, переболевшим коронавирусной инфекцией страховые выплаты на общую сумму 895 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Предварительные заявки на получение выплат подали 138 человек. Страховая выплата составляет 68,8 тыс. рублей, для ее получения у работника должен быть подтвержден коронавирус, он должен работать в "красной зоне" учреждения и пройти лечение. Это относится к упрощенной схеме получения выплаты. В случае заражения в обычной больнице потребуется расследование с участием Роспотребнадзора, при этом полностью нормативная база еще не проработана.

"Если медицинский работник оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусом или с иными заболеваниями <...> (вызванными коронавирусом или его осложнениями - прим. ТАСС) и после этого сам инфицировался, то мы будем добиваться объективного расследования каждого случая. Для этого мы рекомендуем члену профсоюза информировать председателя профкома или сообщить на горячую линию профсоюза, чтобы техническая инспекция труда профсоюза взяла случай на контроль", - цитирует пресс-служба технического инспектора труда профсоюза Альберта Абукаева.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в четверг выступая перед депутатами республиканского парламента сообщил, что за апрель медики получили более 257 млн рублей в качестве стимулирующих выплат за работу с зараженным коронавирусом. Общий объем выплат за апрель-июнь должен превысить 2 млрд рублей.

По данным властей республики, пациенты с коронавирусом находятся на лечении в 43 больницах региона. По состоянию на пятницу в Башкирии 3105 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, лечение в стационарах проходят 920 человек.