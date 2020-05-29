Астраханский губернатор ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ушел на обязательную двухнедельную самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом сотрудником своей администрации, сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель оперативного штаба региона Анастасия Кротова.

"Губернатор самоизолировался. Он, члены правительства и оперштаба сдали тесты на коронавирус, предварительные результаты отрицательные. Карантин губернатора продлится две недели", - сказала Кротова.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, Игорь Бабушкин ушел на карантин из-за контакта с "сотрудником администрации, с которым глава региона общался по рабочим вопросам". О месте самоизоляции губернатора пресс-служба не сообщает.

Ранее тесты на коронавирус дали положительный результат у трех сотрудников администрации губернатора, инфицированными оказались работники областного Минфина, IT-одела и отдела по борьбе с коррупцией. Подразделения были закрыты на карантин.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1693 случая заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 865 человек, 15 пациентов умерли.