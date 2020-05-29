Мишустин: Россия будет очень осторожно смягчать ограничения, связанные с коронавирусом

"Мы отмечаем снижение прироста числа заболевших. Эта позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения, но такие шаги пока мы делаем очень осторожно", - проинформировал премьер своих коллег, выступая в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

Мишустин подчеркнул, что страны в рамках СНГ оперативно взаимодействуют друг с другом, коллективно принимают меры для борьбы с инфекцией. Контроль за ситуацией осуществляется в режиме реального времени. "Главная задача - выявлять болезнь на ранних стадиях и для этого санитарные службы наших стран обмениваются методиками для борьбы с инфекцией, оказывают необходимую помощь тест-системами, расходными материалами", - сказал премьер, добавив, что Россия уже передала партнерам по Содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований.

"В ближайшее время дополнительно поставим тесты зарубежным партнерам для проведения еще одного миллиона исследований. Большая часть из них зарезервирована для стран СНГ", - пообещал Мишустин, подчеркнув, что возможности российской системы здравоохранения позволяют бороться за жизнь каждого пациента.

Премьер РФ сделал акцент на том, что стоящие задачи требуют усиления практического взаимодействия в области санитарной охраны. По его словам, с этой целью Россия инициировала разработку в рамках СНГ двух документов - Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения и Положение базовой организации в этой сфере. Страны Содружества уже оказали широкую поддержку этим документам.

"Убежден, что подписание этих документов создаст надежную правовую основу для совместных действий", - подытожил Мишустин, уточнив, что аналогичная работа ведется в рамках ЕАЭС, где завершается подготовка комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний. Он также добавил, что ряд стран, не входящих в СНГ, также проявляет интерес к взаимодействию на этом направлении.