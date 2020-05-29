Москалькова считает необходимым определить статус ограничений, вводимых во время пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходимо определить статус ограничений, которые были введены во время пандемии нового коронавируса, а также обязанности государства и граждан в этот период. Такое мнение она высказала в интервью ТАСС.

"Считаю, что очень важно понять статус этих ограничений, вводимых во время пандемии или эпидемии, то, какие обязанности ложатся на государство, а какие - на граждан. Следует определить и правовой статус карантинных центров, куда людей принудительно помещали на две недели после возвращения из-за границы", - сказала она в интервью, полный текст которого будет опубликован на сайте ТАСС 30 мая.

Москалькова отметила, что в условиях пандемии законодательных оснований для введения ЧП в "полной мере не было", но ситуацию "необходимо было срочно брать под контроль". "Поэтому был введен временный режим самоизоляции, законодательно никак не оговоренный. Как и всякий особый режим функционирования в нестандартной ситуации, он связан с ограничениями прав граждан", - констатировала она.

Кроме того, уполномоченный предложила создать свод или конвенцию по правам человека в периоды эпидемии или пандемии. "При этом необходимо учесть, что только энергичные меры, направленные на то, чтобы не допустить лавинообразного распространения инфекции, принятые государственными органами, позволили взять ситуацию под контроль и добиться того, что сегодня пандемия пошла на спад", - добавила Москалькова.