В Севастополе открыли выставку о героях-железнодорожниках и первом Крымском мосте

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Севастопольский военно-исторический музей-заповедник в пятницу презентовал экспозицию, рассказывающую об истории железной дороги Крыма и Севастополя с 1875 года до наших дней, в том числе подвигах железнодорожников в героической обороне города в 1941-1942 годах и строительстве Керченского моста в 1944 году. Выставка размещена у памятника "Бронепоезд "Железняков", сообщили в музее.

"Выставка посвящена 75-летию Великой Победы и 145-летию Лозово-Севастопольской железной дороги. Разделы экспозиции знакомят с участием железнодорожников в героической обороне города в 1941-1942 годах, историей создания и боевой деятельностью бронепоезда №5 "Железняков" Береговой обороны Главной базы Черноморского флота. Особый интерес представляет материал о строительстве Керченского моста в 1944 году и Крымского моста через Керченский пролив в 2019 году", - говорится в сообщении.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В Крыму до ввода железнодорожной части Крымского моста осуществлялось только пригородное сообщение. С 23 декабря после ее ввода на полуостров начали ходить поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Движение грузовых поездов по железнодорожной части моста планируется открыть в июле 2020 года.