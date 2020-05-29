В Москве с начала года ни один ребенок не погиб на пожарах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичный главк МЧС РФ не зафиксировал случаев гибели детей при пожарах в Москве с начала года. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве Максим Комаров.

"На данный момент в 2020 году, в том числе благодаря предпринимаемым совместно с органами исполнительной власти профилактическими мерами, гибели детей в городе Москве не допущено", - сказал он.

По данным главка, в 93% случаев дети гибли в жилье при пожарах, возникших из-за неисправности электрооборудования и неосторожного обращения с огнем, включая детскую шалость.