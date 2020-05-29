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Беспорядки в Миннесоте

Журналистов CNN задержали в прямом эфире при освещении протестов в Миннеаполисе

О причинах задержания не сообщается

ТАСС, 29 мая. Съемочная группа телеканала CNN задержана в пятницу в прямом эфире при освещении протестов в Миннеаполисе, начавшихся из-за смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда и продолжающихся уже третий день. Об этом сам телеканал сообщил на своем сайте, разместив соответствующую видеозапись.

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Полиция задержала корреспондента, оператора и продюсера съемочной группы. Причины задержания пока не уточняются. На записи видно, что журналисты представились полицейским и выразили готовность отойти туда, где они не будут мешать.

Беспорядки в Миннеаполисе и других городах штата начались на этой неделе после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая задержание Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. 

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СШАБеспорядки в Миннесоте
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