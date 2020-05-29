В Петербурге выписали после выздоровления от коронавируса 85-летнюю блокадницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Жительницу блокадного Ленинграда, бывшего врача Нину Кременецкую, которая выздоровела после заражения коронавирусом, выписали в пятницу из Мариинской больницы Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Нина Валентиновна Кременецкая 27 апреля 2020 года поступила по скорой помощи в реанимацию Мариинской больницы с подтвержденным диагнозом "COVID-19" и прошла весь путь пациента: от реанимации и перевода в инфекционное отделение до выписки своими ногами", - рассказали в пресс-службе.

Нина Кременецкая - жительница блокадного Ленинграда, родилась 25 апреля 1935 года. Окончила первый медицинский институт, получила диплом хирурга. На первом курсе поднимала целину. По данным пресс-службы, Кременецкая работала в различных медицинских учреждениях города - от сестрорецкой больницы до Педиатрического института, где прошла путь от акушера до главного врача. Имеет звание Заслуженного врача России.

"Когда я очнулась, я шептала только одно слово: "жить". Благодаря врачам я осталась живой <…> Здесь много хороших людей - и главный врач, и его заместительница прекрасная женщина, спасибо вам", - рассказала Кременецкая после выписки.

По последним данным, в Петербурге выявили 15 215 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 5 113 человек, умерли 178.