Умер режиссер документальных фильмов о спорте Владимир Коновалов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Советский и российский режиссер документального кино Владимир Коновалов, автор многих картин о спорте, ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов.

"28 мая 2020 года на 85-м году ушел из жизни советский, российский режиссер документального кино, лауреат многочисленных национальных и международных профессиональных наград, Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии, академик Всероссийской академии "НИКА" Владимир Федорович Коновалов", - говорится в сообщении.

Владимир Коновалов родился 3 октября 1935 года в Свердловске. Он окончил Уральский государственный университет имени А.М. Горького по факультету филологии, после чего поступил на работу в Свердловскую студию телевидения, где стал редактором и комментатором спортивных программ. Позднее он также отучился во ВГИКе на постановочном факультете, параллельно работая на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) помощником режиссера. В 1988 году он возглавил на этой студии объединение "Юность", а после реорганизации в 1990 году стал его гендиректором и худруком.

Совместно с кинорежиссерами Саввой Кулишом, Марленом Хуциевым, композитором Микаэлом Таривердиевым в 1993 году стал организатором кинофестиваля "Окно в Европу". На протяжении творческой карьеры снял более 100 фильмов, в числе которых "В воротах - Яшин", "Десятая вершина Ирины Родниной", "Эдуард Стрельцов. Вижу поле", "Больше, чем футбол", "Олимпийские мотивы".

Коновалов был вице-президентом Гильдии кинорежиссеров России, Заслуженным деятелем искусств РСФСР, обладателем ордена Почета и многих других наград.

"Ассоциация документального кино России и Союз кинематографистов России выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Федоровича", - сказали в Союзе.