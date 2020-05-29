Портрет Героя Советского Союза Василия Маргелова появится на стене школы в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Большое граффити с изображением военачальника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, генерала Василия Маргелова (1908-1990 гг.) разместят на одной из стен школы №62 в Архангельске, которая ранее была названа в его честь. Об этом говорится на сайте городской администрации.

"На стене школы №62 появится граффити с изображением Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Маргелова", - говорится в сообщении. Уточняется, что его имя было присвоено школе в феврале этого года.

Отмечается, что на площадке рядом со школой также будет оформлена аллея Памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где разместятся портреты героев.

"Это проект клуба "Орден" и Центра "Патриот", который реализуется в рамках сотрудничества со школой. Военно-патриотический клуб "Орден" изначально был создан на базе школы. Одно из основных направлений клуба - воздушно-десантная подготовка. Граффити появится в честь 90-летия образования Воздушно-десантных войск, которое отмечается в этом году", - поясняется в сообщении.

Василий Филиппович Маргелов (1908 - 1990) был советским военачальником, героем Советского Союза (1944), воевал и руководил войсками на различных фронтах Великой Отечественной войны. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) в Советском Союзе в 1954-1959 и 1961-1979 годах.