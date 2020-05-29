В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду

ТАСС, 29 мая. Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин. Также одна новая вспышка зарегистрирована в коммерческом банке, где заразились 11 человек, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Очаг выявлен в группе детского сада, где по результатам тестирования COVID-19 установлен у семерых детей. Они находятся в инфекционных госпиталях. 16 детей, также посещавших группу, помещены на домашний карантин", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна новая вспышка коронавируса зарегистрирована в коммерческом банке, где выявлено 11 случаев заражения. Порядка 60 работников компании помещены на карантин. "В данном случае причиной заражения стало нарушение противоэпидемиологических рекомендаций по ограничению рабочих контактов с гражданами из других регионов. Проведено видеоселекторное совещание с руководством банка о необходимости соблюдения всех мер", - сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее ТАСС сообщал, что очаги коронавируса выявлены в Кирове на одном из крупных производственных предприятий, где зафиксировано 17 случаев заражения, в стационаре Больницы скорой медицинской помощи, а также на одном из предприятий "Газпрома" в Малмыжском районе. На данный момент среди работников и пациентов медучреждения зарегистрировано 44 случая заражения, среди работников предприятия "Газпрома" - 51 случай.

"Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохраняется и в городе Вятские Поляны, где на РЖД выявлено пять заражений", - добавили в правительстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.