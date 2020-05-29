СМИ: Норвегия договорилась с Данией о возобновлении туристических поездок

ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Норвегии договорилось с Данией о возобновлении туристических поездок между двумя странами. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро.

По его данным, новый порядок вступит в силу с 15 июня. Ожидается, что премьер-министры Норвегии и Дании официально объявят об этом в течение дня.

Ранее в пятницу правительство Норвегии выступило с предложением продлить введенные в марте из-за пандемии ограничения на въезд в страну до 31 октября. До этого ограничения были продлены до 20 августа, однако к 15 июня планировалось решить, можно ли будет сделать исключения из действующих рекомендаций для путешествий между странами Северной Европы. К 20 июля будет рассмотрен вопрос о том, можно ли разрешить поездки в другие соседние страны Европы. С 1 июня разрешены рабочие поездки из других государств Северной Европы без обязательного соблюдения 10-дневного карантина.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии увеличилось в пятницу на 10 - до 8 411. В стране умерли 236 человек с коронавирусом, госпитализированы 36.

Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны.