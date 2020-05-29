Псковские власти разрешили детям выходить на улицу

ПСКОВ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области в условиях пандемии коронавируса разрешили несовершеннолетним выходить из дома без сопровождения взрослых для совершения прогулок. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Учитывая возвращение на работу большинства жителей Псковской области и завершение учебного года, считаю целесообразным скорректировать ограничения на прогулки, сохранить возможность индивидуальных прогулок, семейных прогулок, с соблюдением мер и требований. В дополнение к этому предлагаю снятие ограничений на нахождение на улице несовершеннолетних детей без сопровождения родителей. Предлагаю разрешить эти прогулки с 12 часов дня до 8 часов вечера. Мы предлагаем разрешить прогулки не более двух человек", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что власти открывают для прогулок и городские пространства. "Параллельно предлагаю открыть общественные места, парки, скверы, набережные для прогулок при сохранении запрета на использование малых архитектурных форм, но детские, спортивные площадки, скамейки использоваться не должны", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба сейчас в Псковской области выявлено 763 случая заражения и зафиксировано 10 летальных исходов. Выздоровело 307 человек.