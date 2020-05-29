Участника массового гулянья в Нижнем Новгороде оштрафовали за нарушение самоизоляции

ТАСС, 29 мая. Участника массовых гуляний на праздник Красной Горки в Нижнем Новгороде оштрафовали на 3 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

26 апреля в нижегородских группах в соцсети "ВКонтакте" опубликовали видео народных гуляний, которые прошли в Стригинском бору в Автозаводском районе города. Участники гуляний, одетые в народные костюмы, водили хоровод и пели песни, несмотря на то, что в регионе ввели режим самоизоляции.

"Постановлением Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода граждан признан виновным, ему назначено наказание по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей", - указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участник массовых гуляний не явился в суд, вину не признал, от подписи в протоколе об административном правонарушении отказался.

В Нижегородской области, по данным на 29 мая, зарегистрировано 9 244 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 3 508 человек выписаны после выздоровления, 89 пациентов умерли.