МИД РФ поможет россиянам получить компенсации у зарубежных авиакомпаний

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России вместе с представителями российской туристической индустрии с сегодняшнего дня начинает оказывать гражданам РФ поддержку в получении компенсаций от иностранных авиакомпаний за невыполненные рейсы. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель дипведомства Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

"Сегодня вместе с нашими волонтерами и представителями туристической индустрии мы начинаем заниматься помощью нашим гражданам в их общении с мировыми авиаперевозчиками по возвращению и компенсации билетов", - сказала она.

Уже выработан механизм взаимозачета билетов между российскими компаниями. Таким образом, люди, уже имеющие на руках билеты одной российской авиакомпании, могут улететь вывозным рейсом другой.

В то же время, указала Захарова, такая практика пока не используется на глобальном уровне между мировыми авиаперевозчиками. "В такой ситуации находится большое количество людей из разных стран. Они просят о помощи, чтобы мировые авиаперевозчики начали договариваться друг с другом о взаимозачетах, - подчеркнула она. - <…> Но, в принципе, эта тема должна выйти на другой уровень, должен быть выстроен специальный механизм, который помогает людям для решения этих вопросов не только в частном порядке и через юристов".