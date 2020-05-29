Протоиерей Смирнов выписался из больницы после заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы после госпитализации с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем блоге 27 мая.

"Случилось чудо: не только меня выписали, но даже на день раньше. Собираюсь вообще все лето, до Успения [Пресвятой Богородицы], провести в затворе - потерпите еще немножко, смотрите наш блог", - говорится в обращении протоиерея. Успение Пресвятой Богородицы отмечается в 2020 году 28 августа.

8 мая Димитрий Смирнов был госпитализирован в Москве с пневмонией, проведенный у него анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.