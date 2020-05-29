В Татарстане плату за детсады начнут начислять с учетом посещаемости

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о пересмотре структуры родительской платы за посещение детсадов, чтобы поддержать семьи с детьми в период кризиса. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам профильного совещания.

"Как заявил премьер-министр Республики Татарстан (Алексей Песошин), для поддержки семей с детьми в период экономического кризиса президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым принято решение о пересмотре структуры родительской платы за посещение детских дошкольных учреждений. Постоянная часть платы родителей во время отсутствия детей в детском саду будет уменьшена в три-четыре раза, также снизится и общий размер родительской платы в большинстве групп", - говорится в сообщении.

Эти меры соцподдержки потребуют дополнительного ежегодного выделения из консолидированного бюджета региона около 2 млрд рублей. Процесс формирования финансовой модели оплаты для всех видов групп дошкольных образовательных организаций находится на завершающем этапе.