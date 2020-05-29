Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня выпускные в онлайн-формате

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера 27 июня. В целях защиты здоровья участников их следует проводить в онлайн-формате, однако очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, которые связаны с коронавирусом, сообщила пресс-служба Минпросвещения в пятницу.

"Министерство просвещения рекомендовало регионам провести 27 июня мероприятия, посвященные выпускникам школ 2019-2020 учебного года. <…> В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при соблюдении требований Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании по сдаче Единого государственного экзамена.

Как сообщили в пресс-службе, в этом году около 700 тыс. школьников оканчивают 11 классы. Центральным мероприятием станем общефедеральный "Выпускной вечер", который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".

"Выпускной бал - прекрасная традиция, она объединяет одинадцатиклассников, их родителей и педагогов. Теплые эмоции, пережитые на выпускном, добрые слова, счастливые моменты - это те воспоминания, которые будут греть всю жизнь, давать силы и воодушевлять. Поэтому мы обязаны сохранить эту традицию для ребят", - привели в пресс-службе слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Он отметил, что "ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или педагогов", когда в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. "Сейчас мы как раз показываем пример, как это делать: оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате", - добавил Кравцов.

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