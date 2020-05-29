"Уральские авиалинии" доставят 209 россиян в Москву из Таджикистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" доставит в пятницу 209 граждан РФ спецбортом из Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Вывозной рейс "Уральских авиалиний" U6-8424 доставит сегодня российских граждан из Душанбе в Москву (Шереметьево). Из аэропорта Душанбе самолет вылетел в 15:37 местного времени с 209 пассажирами на борту, среди которых 173 взрослых и 36 детей. Прибытие в московский аэропорт Шереметьево ожидается в 16:47 мск. Рейс выполняется на самолете Airbus А321", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 30 мая авиакомпания планирует выполнить вывозной рейс из Душанбе в Санкт-Петербург.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.