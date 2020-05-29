Рапота сообщил, что открытие Ржевского мемориала намечено на конец июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса, установленного в Тверской области в память о солдатах Красной армии, может состояться в конце июня, однако конкретная дата церемонии еще не определена. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Изначально мероприятие планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли на неопределенный срок. "Конечно, обидно, что не удалось открыть мемориал в День Победы, потому что мы готовились к этому. Однако коронавирус сделал невозможным проведение массовых мероприятий, поэтому открытие перенесли на более поздний срок, возможно на конец июня", - сказал Рапота.

Отвечая на вопрос о возможности организовать торжественную церемонию 22 июня, госсекретарь Союзного государства указал, что пока не располагает официальной информацией на этот счет. "Я тоже слышал об этой дате, хотя официальной информации на этот счет не было. Я жду официального подтверждения даты открытия", - сообщил он.

Рапота отметил, что технически мемориал был готов к открытию с 15 апреля, когда были завершены все работы по его подготовке. Он также высоко оценил усилия всех, кто участвовал в реализации проекта.

"Что касается нас, Постоянного комитета Союзного государства, оргкомитета по строительству этого мемориала, мы свою часть работы сделали. И сделали хорошо. В этом большая заслуга и скульптора, и архитектора, и строителей, и министерства культуры, и Российского военно-исторического общества. Все исполнители со своей задачей справились", - заявил госсекретарь Союзного государства.

Ржевский мемориал

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 года по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около миллиона человек.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он возведен на спонсорские деньги и пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.