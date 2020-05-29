ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента России в мае вырос с 61% до 65%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в период с 18 по 24 мая составил 65%, в начале месяца он составлял 61%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 18 по 24 мая 2020 года составил 65% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений", - говорится на сайте центра. Согласно сводной таблице, в период с 4 по 10 мая рейтинг одобрения деятельности главы государства составлял 61%, а с 11 по 17 мая - 62,8%.

Вырос и показатель одобрения работы премьер-министра Михаила Мишустина - с 37,1% в период с 11 по 17 мая до 39,5% в период с 18 по 24 мая. Также больше респондентов стали одобрять действия правительства - 37,7% против 36,5%.

Вырос и рейтинг доверия главе государства. "На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 68,9% респондентов", - отмечают специалисты ВЦИОМ. При этом в период с 11 по 17 мая о своем доверии президенту заявили 67,9% россиян. Мишустину доверяют 52,5%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 33,7%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 30,8%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову - 27,5% опрошенных.

Если бы выборы в Госдуму прошли в конце мая, то 33,9% опрошенных проголосовали бы за "Единую Россию", 14,5% - за КПРФ, 11,5% - за ЛДПР и 5,4% голосов набрали бы справороссы. При этом непарламентские партии готовы поддержать 10,7% респондентов.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проведены посредством телефонного интервью. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Ежедневно опрашивается 1 600 респондентов, приводится среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1% для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек).