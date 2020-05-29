Источник: главный храм ВС России откроют в парке "Патриот" 22 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Главный храм Вооруженных сил РФ и мультимедийную галлерею "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот" планируют открыть 22 июня. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Ожидается, что открытие храма и музея "Дорога памяти" состоится 22 июня", - сказал собеседник агентства.

Главный храм Вооруженных сил РФ возведен на добровольные пожертвования в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Планировалось, что он будет открыт к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия были отложены.