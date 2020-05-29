"Сочи-Парк" рассчитывает возобновить работу с 1 июля

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Первый в России тематический развлекательный парк "Сочи-Парк" рассматривает возможность возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 1 июля 2020 года, говорится в материалах компании.

"АО "Сочи-Парк" не имеет намерения прекращать свою деятельность и предпринимает все действия для решения сложившейся ситуации. А именно, решается вопрос о возобновлении деятельности АО "Сочи-Парк" с 01.07.2020. Парк занимает лидирующие позиции в рейтинге мест отдыха в России, является ее достоянием, и нет сомнения в том, что его услуги будут востребованы после завершения самоизоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценить убытки в результате простоя компания пока не может. При этом организации, осуществляющие деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, включены в список наиболее пострадавших от влияния коронавирусной инфекции.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, парки и набережные. Карантин продлен до 6 июня. С 23 мая внутри муниципалитетов режим карантина сняли, возобновили работу ряд предприятий, однако развлекательные парки в эту категорию не входят.

"Сочи-Парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 27 га расположены 22 современных аттракциона, отель-замок, детский комплекс "Страна Медведия", колесо обозрения, дельфинарий и другие объекты.