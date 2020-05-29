НИИ Пастера в Петербурге разработал тест-систему для выявления коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера создали тест-систему для выявления новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), разработку уже зарегистрировал Росздравнадзор. Об этом в пятницу сообщается на сайте института.

"Институт разработал тест-систему для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР", - говорится в сообщении. Уточняется, что разработку зарегистрировали в Росздравнадзоре.

Систему разработали сотрудники группы молекулярной генетики патогенных микроорганизмов Института при участии Отдела новых технологий НИИ. Как отмечают в учреждении, тест-система обладает высокой диагностической чувствительностью, специфичностью и позволяет контролировать все этапы проведения анализа.

Как пояснил ТАСС заместитель директора по научной работе института Владимир Дедков, система отличается от аналогичных, в том числе тем, что она выполняет процедуру в один шаг и тем самым позволяет экономить время. "Идет в одной пробирке последовательно сначала обратная транскрипция, потом начинается ПЦР - то есть [процедура] одношаговая. Также все этапы процесса у нас контролируются с помощью четырех контрольных образцов. Мы всегда можем сказать, на каком этапе произошел сбой и вернуться", - рассказал он. По словам Дедкова, ученые также планируют использовать разработку для проведения тестов в собственной лаборатории. Она проводит исследования круглосуточно и в среднем осуществляет тестирование порядка 800 проб в сутки.

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выполняет функции научно-методического центра по мониторингу за возбудителями инфекционных заболеваний в Северо-Западном федеральном округе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.