В Тверской области продлили ограничительные меры на неопределенный срок

ТАСС, 29 мая. Правительство Тверской области с 1 июня продлевает действие ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса. Так, приостановлен прием граждан в гостиницы, пансионаты и санатории, в детских садах будут работать только дежурные группы, срок снятия этих и других ограничений пока не определен, сказали ТАСС в пресс-службе облправительства.

"Сегодня на заседании правительства принято постановление о продлении режима повышенной готовности на неопределенный срок. В числе прочих с 1 июня продолжат действовать ограничения для туристической индустрии и образования, временно приостановлено бронирование мест и размещение граждан в пансионатах, гостиницах, санаториях, детских лагерях. В детских садах продлевается работа дежурных групп", - сказал собеседник агентства.

В Тверской области режим повышенной готовности введен с 17 марта. Была приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медклиник, установлен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая жителям рекомендуется носить маски, респираторы при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

По данным на 29 мая в Тверской области лабораторно подтверждено 1517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1024 пациента выздоровели, 22 человека скончались.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.