Глава Тольятти потребовал в суде 15 млн рублей у местного жителя за оскорбление в соцсетях

САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. Глава Тольятти Сергей Анташев подал иск о защите чести и достоинства к местному жителю, оскорбившего его в социальных сетях, и потребовал у него через суд 15 млн рублей за моральный ущерб, которые планируется направить на благотворительность. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в городской администрации.

"Администрация городского округа Тольятти подтверждает информацию о том, что в Автозаводский районный суд Тольятти был подан иск главы городского округа Анташева к гражданину Кандалинцеву о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказали в администрации.

Размер заявленного морального ущерба составляет 15 млн рублей, при этом заявлено требование о направлении этих средств на благотворительность - поддержку детских домов.

Ранее в социальных сетях развернулась дискуссия о целесообразности установки скульптурной композиции "Ожидание солдата", созданной по проекту скульптора Зураба Церетели. Было объявлено голосование, в котором участвовал и местный скульптор Алексей Кузнецов. Как отметили в администрации, в ходе интернет-голосования было выявлено, что использовались специальные системы для искусственного увеличения количества голосов за проекты, из-за чего результаты голосования были аннулированы. Таким образом, решение о выборе лучшего проекта конкурсная комиссия приняла тайным голосованием, по итогам которого победила работа Церетели.

В дальнейшем в сети развернулась обсуждение ситуации, в ходе которого один из пользователей оскорбил мэра и обвинил его в том, что результаты онлайн-голосования были аннулированы намеренно, чтобы специально выбрать памятник авторства Церетели.

Скульптурная композиция "Ожидание солдата" по проекту Церетели в итоге была установлена в городе 4 мая. Планировалось официально открыть ее в День Победы, но из-за ограничительных мер открытие перенесено на неопределенный срок.