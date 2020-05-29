Россиян планируют вывезти из Доминиканы 1 июня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс для граждан РФ, не имеющих возможности покинуть Доминиканскую Республику из-за эпидемии коронавируса, запланирован на 1 июня. Об этом ТАСС сообщил посол России в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"1 июня для граждан Российской Федерации, находящихся в Доминиканской республике, обратившихся за содействием в возвращении в Россию, организуется вывозной рейс ZF2502 авиакомпании Azur Air из Ла-Романы в Москву", - сообщил дипломат.

По его словам, за помощью в возвращении на родину уже обратились 167 человек, оказавшихся на территории этого островного государства.

Посол также уточнил, что для тех соотечественников, у кого были действительные обратные билеты на отмененные рейсы российских авиаперевозчиков, данный вывозной рейс будет безвозмездным. Остальные смогут приобрести билеты на сайте авиакомпании.

В начале мая при содействии посольства РФ в Венесуэле домой смогли вернуться 76 российских граждан, находившихся в Боливарианской Республике, и трое соотечественников с Ямайки.