Подмосковье готовится открыть парикмахерские с 3 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья готовятся с 3 июня открыть парикмахерские, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы открыть парикмахерские <...> Со среды мы хотим открыть парикмахерские", - сказал он.

Воробьев добавил, что будут разработаны новые стандарты по работе парикмахерских. "И хозяин заведения, и сам клиент должны соблюдать стандарты. Ты должен быть в маске", - пояснил губернатор.

"А то что получается: ездят мастера по домам, в какой-то уже подпольный бизнес превращается, не дело", - отметил Воробьев.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены.

В новость были внесены изменения (17:50 мск) — добавлены подробности по тексту.