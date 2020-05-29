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Около 7 млн россиян подали заявления о переходе на электронную трудовую книжку

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин сообщил, что в период пандемии число поступающих заявлений о переходе выросло на 20%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 7 млн работников подали заявления о переходе на ведение электронной трудовой книжки. В период пандемии число поступающих заявлений о переходе выросло на 20%, сказал в пятницу глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

"Сегодня уже около 7 млн работников подали заявления о выборе ведения электронной трудовой книжки, и в период пандемии где-то порядка 20% прирост поступления этих сведений", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Топилин отметил, что в течение 2020 года работа по переходу на ведение электронной трудовой книжки должна быть завершена.

Он напомнил, что более 1 млн россиян уже перешли на электронную трудовую книжку.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в Пенсионный фонд данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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