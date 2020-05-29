РПЦ обсудила с Роспотребнадзором планы снятия ограничений на посещение храмов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции обсуждала с Роспотребнадзором рекомендации по снятию ограничений на посещение храмов, сообщил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Нам известно о письме Анны Поповой в региональные структуры Роспотребнадзора с рекомендациями о том, какие меры должны предприниматься в плане постепенного снятия ограничений на посещение храмов на каждом из трех обозначенных Роспотребнадзором этапов выхода из текущей ситуации. Рабочая группа при патриархе обсуждала эти меры с представителями ведомства. Они представляются вполне приемлемыми. В зависимости от того, какой этап сейчас в том или ином регионе, епархия по согласованию с местной властью будет вводить указанные меры", - сказал он ТАСС.

Ранее муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов сообщил ТАСС, что документ с рекомендациями по открытию религиозных учреждений, подготовленный Роспотребнадзором, уже получен Духовным управлением мусульман (ДУМ) Москвы. По его словам, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мечети планируется начать открывать для прихожан в Москве с 1 июня.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.