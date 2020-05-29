ПФР планирует выдавать СНИЛС автоматически

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) подготовит на едином портале Госуслуг и в личном кабинете ПФР услугу получения СНИЛСа автоматически, в удаленном доступе. Об этом в пятницу заявил глава ПФР Максим Топилин.

"Мы сейчас приняли для себя решение, что подготовим на Едином портале государственных услуг и в личном кабинете Пенсионного фонда такую услугу, как получения СНИЛСа автоматически, то есть в удаленном доступе. Но для этого потребуется некоторым образом доработать наши информационные системы. То есть такую услугу мы будем в ближайшей перспективе предоставлять", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава ПФР заявил, что порядка 70% пенсионеров получают пенсии на банковские счета и имеют соответствующие карты. "Этот процесс уже давно у нас организован и фактически все пенсионеры, которые используют банковскую систему были переведены на карту "Мир", - сказал он.

Топилин также добавил, что свыше 70% россиян обращаются за назначением пенсии без личного присутствия в клиентскую службу.