Суд оштрафовал перепрофилированную больницу в Петербурге за работу отделения гемодиализа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 100 тыс. рублей Городскую больницу №15 за то, что в ней продолжало работать отделение гемодиализа, несмотря на то, что Роспотребнадзор предписал закрыть его, так как медучреждение перепрофилировали под оказание помощи зараженным коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в решении Красносельского районного суда города.

"Признать Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №15" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, главный санитарный врач Петербурга в начале мая издала постановление о том, что в 15-й больнице должно закрыться отделение гемодиализа, так как она была перепрофилирована под оказание помощи больным с коронавирусом. Сотрудники Роспотребнадзора 6 мая установили, что отделение гемодиализа, несмотря на запрет, продолжает свою работу. После этого ведомство составило протокол и направило его в суд.

На суде представитель больницы вину лечебного учреждения не признал и пояснил, что "работа отделения гемодиализа действительно не приостановлена, так как это было бы преждевременно в связи с тем, что пациенты, остро нуждающиеся в данной процедуре, по другим медицинским учреждениям не распределены". Он также просил признать нарушение малозначительным. Суд не принял аргументы представителя.

19 мая комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщал, что в связи с перепрофилированием Городской больницы № 15 под прием больных с новой коронавирусной инфекцией 115 пациентов отделения гемодиализа переведены в другие диализные центры.