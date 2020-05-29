Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации для очных экзаменов в вузах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России разработал рекомендации по проведению очных экзаменов в театральных учебных заведениях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Мы благодарны Роспотребнадзору, что в своих рекомендациях они регламентировали проведение очных вступительных экзаменов. Это особенно важно для некоторых творческих специальностей, по которым невозможно проводить оценку дистанционно. Теперь мы совместно с нашими творческими вузами будем прорабатывать детально этапы приемной кампании, обсудим организацию проведения экзаменов с учетом необходимых профилактических мер и, конечно же, проинформируем наших абитуриентов об этом", - цитируют заместителя министра культуры РФ Ольгу Ярилову в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что пилотным учреждением по применению рекомендаций стал Российский институт театрального искусства - ГИТИС.

Согласно опубликованным рекомендациям, учреждениям необходимо проводить термометрию на входе, обеспечить соблюдение дистанции между находящимися в помещении. Рекомендуется также установить прозрачные экраны на сцене либо перед членами приемной комиссии, а также предусмотреть возможность увлажнения воздуха воздухоувлажнителями.

Рекомендации Роспотребнадзора

В свою очередь Роспотребнадзор опубликовал на сайте рекомендации по проведению экзаменов в театральных училищах и вузах. Их рекомендуется проводить в онлайн-режиме по аудио- или видеосвязи. Если же испытание приходит в очной форме, то перед его началом и после завершения следует провести генеральную уборку помещений с дезинфекцией.

Студентов разделят на группы и закрепят за каждой определенные помещения, чтобы максимально развести потоки. За партами они будут сидеть по одному человеку в зигзагообразном порядке. На пол нанесут специальную разметку с минимально допустимой дистанцией между людьми в 1,5 м. Члены комиссии будут обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Рекомендуется также по возможности организовать пребывание студентов во время ожидания на открытом воздухе.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщали, что российские творческие вузы в праве самостоятельно определять перечень специальностей для проведения вступительных экзаменов в очной форме при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Министерство культуры РФ предлагало Минобрнауки обсудить организацию очных вступительных испытаний по специальностям творческих вузов, таким как "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Вокальное искусство" и другим.