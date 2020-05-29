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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: в Индии стая обезьян напала на медика и похитила пробы крови на коронавирус

Местные жители опасаются, что дикие животные могли их разбить и стать переносчиками инфекции, при этом пока нет доказательств, что обезьяны могут переносить новый коронавирус

ТАСС, 29 мая. Стая диких обезьян напала на лаборанта медицинского колледжа в Индии и похитила у него пробы крови пациентов, у которых был обнаружен новый коронавирус. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

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"Обезьяны схватили пробирки с кровью четырех пациентов, которые проходят лечение, и сбежали. Нам пришлось снова брать у них кровь на анализы", - сказал один из сотрудников колледжа, расположенного в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш.

Он также заявил, что ему неизвестна дальнейшая судьба пробирок с опасным содержимым. Местные жители опасаются, что дикие животные могли их разбить и стать переносчиками инфекции. По этому поводу сотрудник заметил, что на данный момент нет доказательств, что обезьяны могут переносить новый коронавирус.

Стаи макак уже несколько десятилетий представляют собой проблему для городских жителей Индии. В условиях самоизоляции агрессивность диких животных только возросла.

К настоящему моменту в Индии выявлено свыше 165 тыс. случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов превысило 4,7 тыс.

Теги
ИндияПандемия коронавируса нового типа
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