Бразилия, Чили и Индия уже месяц остаются лидерами по темпам распространения коронавируса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Чили, Бразилия, Индия и Мексика по итогам семи последних дней остались лидерами по темпам распространения коронавируса в мире. С середины апреля число инфицированных в этих странах растет на 40-50% в неделю.

За минувшие семь дней выздоровели примерно полмиллиона инфицированных, всего с начала пандемии - почти 2,4 млн. Таким образом, вылечились уже около 41% заразившихся.

Условный уровень смертности в мире снижается четвертую неделю подряд и опустился уже до 6,2%. Всего на планете из-за коронавирусной инфекции умерли более 350 тыс. человек. Один из самых высоких показателей смертности на душу населения зафиксирован в Великобритании.

Если последние несколько месяцев число заразившихся быстрее всего росло в США, где фиксировали 20-25 тыс. инфицированных в день, то в четверг их обошла Бразилия, где выявили 26 тыс. случаев. Америка в целом остается эпицентром пандемии - коронавирус быстро распространяется во многих государствах континента.

На планете в целом за минувшие семь дней, как и за предыдущие, зафиксировали еще около 700 тыс. случаев заражения. Всего в мире подтверждено порядка 5,8 млн случаев.

В Америке, по данным Панамериканской организации здравоохранения, насчитывается более 2,4 млн случаев заражения, умерли свыше 143 тыс. человек. Специалисты не исключают, что в латиноамериканских странах в реальности может быть больше инфицированных, чем сообщают власти.

В Северной Америке ситуация продолжает стабилизироваться. В США (1,7 млн заразившихся) и Канаде (88 тыс.) на этой неделе темпы распространения инфекции снизились с 11% до 9%. Исключением стала Мексика (81 тыс.), где они составили 38% против 41% за предыдущие семь дней.

В Южной Америке темпы также снижаются, но остаются очень высокими. В Бразилии (438 тыс.) недельный рост замедлился с 52% до 41%, в Чили (82 тыс.) - с 55% до 51%, в Перу - с 35% до 30%. На этом фоне выделяется Аргентина, где насчитывается всего 14 тыс. случаев заражения. В этой стране строгий карантин был введен еще в марте.

Высокие показатели в Азии

В Индии (166 тыс. инфицированных) темп распространения инфекции тоже снижается - по итогам недели до 40% с 44%. Но здесь впервые выявили больше 7 тыс. случаев заражения в сутки.

Резко замедлилось распространение коронавируса в Саудовской Аравии (80 тыс.) - с 39% до 23%. На Ближнем Востоке в целом фиксируется некоторое замедление: в Иране (147 тыс.) число инфицированных за семь дней увеличилось на 11% против 13% неделей ранее, в Турции (160 тыс.) - на 5% против 6%.

В Европе количество случаев заражения растет в среднем на 2%. Только в Великобритании (более 269 тыс. инфицированных) этот показатель составляет 6%. По сравнению с прошлой неделей он снизился на 1,6 п. п.

Смертность и выздоровление

Условный уровень смертности из-за коронавируса в мире снижается - если 1 мая он составлял 7,1%, то теперь - 6,2%. Больше всего умерших в США, где число жертв превысило 100 тыс., второе место занимает Великобритания - 38 тыс.

На днях газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому после 20 марта в Соединенном Королевстве зарегистрировано на 59 537 смертей больше обычного, что "указывает на то, что вирус прямо или косвенно стал причиной смерти 891 человека на 1 млн человек". Это выше любой другой страны, публикующей подобную статистику, включая США, Италию, Испанию и Бельгию.

В России сейчас зафиксировано менее 4,4 тыс. смертей (1,13% инфицированных). На этой неделе Минздрав РФ обновил методику ведения статистики по заболеваемости и смертности из-за коронавируса. В соответствии с ней власти Москвы, где больше всего в стране заразившихся и умерших, пересчитали данные за апрель. По их оценкам, смертность из-за новой инфекции в зависимости от выбранного метода подсчета составила 1,4-2,8%, что значительно ниже данных по миру.

Число выздоровевших в мире за семь дней увеличилось на 26%. В общей сложности переболели и вылечились около 2,4 млн человек. По доле выздоровевших по-прежнему лидируют Китай, где выписаны примерно 95% пациентов, Германия (90%), Иран (78%) и Турция (77%). В России по состоянию на 29 мая уже вылечились более 41% инфицированных, неделю назад этот показатель равнялся 30,6%.