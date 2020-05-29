В Ингушетии продлили режим всеобщей самоизоляции до 7 июня

МАГАС, 29 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии продлили режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса до 7 июня. Такое решение приняли в пятницу на совещании оперативного штаба республики под председательством главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"На прошедшем в администрации главы в Магасе совещании оперативного штаба региона было принято продлить до 7 июня режим всеобщей самоизоляции в регионе. Это станет своего рода инкубационным периодом после прошедших на этой неделе праздничных дней Ураза-байрам", - сказали в пресс-службе.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике 2 тыс. инфицированных, из которых 309 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находится 31 человек, из них шесть пациентов на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 52 человека, выздоровели 818.