Патриарх Кирилл может освятить главный храм Вооруженных сил России 22 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит собор в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ. Церемония, по предварительным данным, запланирована на 22 июня, сообщил ТАСС в пятницу председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

"Предварительная дата освящения - 22 июня. Ждем официальных сообщений. <…> Участие святейшего [патриарха Московского и всея Руси Кирилла], естественно, планируется", - сказал архиерей.

Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин, который возглавляет художественный совет по строительству храма, также уточнил ТАСС, что планируется освятить собор патриаршим чином. Ранее источник в военном ведомстве сообщил агентству, что 22 июня состоится открытие храма и музея "Дорога памяти".

Собор, возведенный на пожертвования, должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.