Задержанных в порту Новороссийска сотрудников Россельхознадзора оштрафовали на 20 тыс. руб

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Специалистов Россельхознадзора и Новороссийского филиала Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР), которых в феврале задержали в порту Новороссийска, оштрафовали на 20 тыс. рублей из-за отсутствия специальных пропусков. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

21 февраля в порту Новороссийска девять сотрудников Россельхознадзора и Новороссийского филиала ФГБУ "ВНИИКР" находились в зоне транспортной безопасности без специальных пропусков, чем нарушили требования Федерального закона "О транспортной безопасности" и постановления Правительства РФ.

"Ленинским районным судом Новороссийска вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности") в отношении троих явившихся в суд сотрудников Южного межрегионального управления Россельхознадзора и Новороссийского филиала ФГБУ ВНИИКР, остальные правонарушители до настоящего времени в суд не явились", - сообщила Кумолагова, уточнив, что суд приговорил нарушителей к штрафу в 20 тыс. рублей.

Собеседник агентства добавила, что после задержания сотрудники Россельхознадзора и ФГБУ "ВНИИКР" были доставлены в Новороссийский ЛО МВД России на транспорте, для уточнения деталей правонарушения. Она пояснила, что проверка, проведенная СК РФ после жалобы сотрудников Южного межрегионального управления Россельхознадзора доказала правомерность действий сотрудников полиции.

"При этом один из сотрудников Южного межрегионального управления Россельхознадзора оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им своих обязанностей, в связи с чем был задержан и привлечен судом к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")", - добавила пресс-секретарь.