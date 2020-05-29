Потомок белых генералов Жан Черячукин стал гражданином России

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Сын иммигрантов из России, потомок белых генералов, французский врач-психиатр Жан (Иван Андреевич) Черячукин получил гражданство Российской Федерации. Торжественная церемония вручения паспорта состоялась в пятницу в посольстве России в Париже.

"Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 22 апреля этого года <...> Жан Черячукин принят в гражданство Российской Федерации", - объявил консул РФ во Франции Алексей Попов. После этого состоялась церемония принятия присяги и прозвучал гимн России.

"Я очень рад получить гражданство России, очень. Вся моя семья меня поддерживает, и все люди, которых я знаю, все мне говорят: "Браво, что ты получил российское гражданство". Я очень горжусь, спасибо большое!" - заявил Черячукин.

Выступая с поздравительной речью, посол РФ во Франции Алексей Мешков отметил, что к многомиллионному народу "прибавился еще один гражданин". "Судьба каждого из нас, судьба наших семей неразрывно связана с нашей Родиной", - подчеркнул он. Мешков также напомнил присутствующим, что предки Черячукина принимали участие в Гражданской войне.

"Гражданская война - это одно из самых тяжелых событий прошлого века для каждой нашей семьи, потому что в Гражданской войне проиграли все. В гражданских войнах не бывает победителей, но сегодня мы проводим эту церемонию в славные дни, когда весь наш народ празднует 75-летие Победы, - продолжил посол. - Эта победа принадлежит всем, она, прежде всего, принадлежит нашему народу, она принадлежит также нашим союзникам, а Франция в течение всей той войны была нашей союзницей, мы все знаем о подвиге "Нормандии - Неман", это еще раз свидетельствует о том, что, когда силы добра объединяются, то приходит и победа, и это победа всех нас".

Мешков также отметил, что "мир проходит через пандемию коронавируса", подчеркнув, что Черячукин "всю свою жизнь посвятил медицине и социальным вопросам". "Мы очень ценим то, что вы делали в те непростые 90-е годы для нашей страны", - заявил он. По его словам, "пришло время понять, что главное для человечества - это здоровье людей, это решение социальных проблем, все остальное - вторично". "Поэтому вы опередили время, поэтому мы очень рады, что вы стали сегодня гражданином России", - заключил посол.

О новом гражданине

Жан Черячукин родился в 1939 году в семье иммигрантов из России в Канне. По образованию он врач-психиатр, преподавал биофизику в Университете в Безансоне. Награжден Орденом Почетного легиона.

С 1996 по 2003 год работал в посольстве Франции в Москве генеральным инспектором по социальным вопросам и советником по социальным вопросам и здравоохранению. Тесно сотрудничал с онкологическим центром им. Н. Н. Блохина в Москве, онкоцентрами в Иванове и Кемерове, детскими больницами в Чите и Барнауле, различными благотворительными организациями.

За свою деятельность Черячукин награжден памятными медалями "120 лет уголовно-исполнительной системе России" Министерства юстиции Российской Федерации и "Почетный работник Минтруда России" Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

Его дед по линии отца - Черячукин Александр Васильевич 1872 года рождения - генерал-лейтенант, донской казак, георгиевский кавалер, командир дивизии в Первую мировую войну, возглавлял кадетский корпус в Новочеркасске. Дед по линии матери - Махров Петр Семенович 1876 года рождения - генерал-лейтенант, последний начальник штаба Антона Деникина, участвовал в Русско-японской войне, также является георгиевским кавалером.

Как отметили в посольстве, Черячукин продолжает традиции служения Родине своих предков. Несмотря на то что Революция и Гражданская война разделили его семью, он остался верным сыном России.