Пляжи Севастополя подготовят к купальному сезону до 15 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Операторы всех 34 пляжей Севастополя подготовят территории к купальному сезону до 15 июня, сообщается в пятницу на сайте правительства города.

"Все 34 пляжа готовятся к купальному сезону. Всем операторам пляжей поставлена задача подготовить пляжи к 15 июня. В зависимости от эпидемиологической обстановки, правительством Севастополя будет определена дата начала купального сезона", - приводятся в сообщении слова и.о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Операторы пляжей в рамках заключенных договоров обязуются выполнить благоустройство, обустройство туалетов, раздевалок, обеспечить доступность для маломобильных групп населения, навигацию, подготовить спасательные и медицинские посты, охрану, отмечается в сообщении. Обязательно проводятся лабораторные исследования морской воды для получения санитарно-эпидемиологического заключения, обследование морского дна водолазами.

"В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения операторами пляжей договорных обязательств с ними будут расторгнуты договорные отношения, и пляж будет передан на содержание государственному учреждению", - отметил Горлов. Отмечается, что в 2019 году с четырьмя операторами были расторгнуты договоры за неисполнение обязательств.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, в Севастополе в конце марта - начале апреля был введен ряд ограничений, часть из них к настоящему времени ослаблены, но до 1 июня продолжает действовать, в частности, запрет на прием постояльцев в отели, запрещены коммерческие поездки на маломерных судах, экскурсии и прочее.

Власти Севастополя планируют, что город сможет принимать туристов со второй половины июня. При этом запрет на бронирование мест в отелях продлен до 15 июня.