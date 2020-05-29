Эксперты Петербурга проверили крупу из продуктового набора, в которой женщина нашла мышь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга провели проверку после обнаружения жительницей города мертвой мыши в пачке пшена из продуктового набора, выданного в детском саду. Проверка установила, что крупа соответствует нормам, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Петроградского района города.

Ранее жительница Санкт-Петербурга опубликовала в социальной сети Instagram фотографии продуктового набора, который женщина получила для своего ребенка в детском саду. На фото пачки с пшеном видно, что внутри упаковки находится мертвая мышь. Власти совместно с продовольственным производителем и надзорными органами начали проверку.

"К проверке подключилось управление социального питания администрации города, они провели проверку. Частично взяли образцы партии, проверили пшено, оно соответствует всем нормам", - сказала собеседница агентства.

Ранее представитель производителя пшена под брендом "Бакалейное подворье богатырское здоровье" ИП Смирнова И. А., чья продукция оказалась в наборе, сообщил ТАСС, что компания предложила автору публикации компенсировать расходы на анализы для ее детей на наличие кишечных инфекций и тифа. В компании отметили, что женщина потребовала не менее 450 тыс. рублей и организация обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве.

"Наше производство не приостановлено. Прокуратура запросила сертификаты продукции, информацию о поставщиках, но проверка пока не инициирована", - также рассказал ТАСС представитель производителя.